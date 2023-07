Aufmerksamer Passant verhindert mögliche Tragödie in Meran

Meran – Ein aufmerksamer Passant hat gestern Vormittag möglicherweise das Leben eines etwa dreijährigen Kleinkindes in Meran gerettet. Gegen 11.00 Uhr entdeckte der Fußgänger vom Rennweg aus das Kind in einem oberen Stockwerk eines Hauses. Es stand am Fenstersims und versuchte, das Fenster zu öffnen. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, alarmierte er sofort die Meraner Stadtpolizei und berichtete aufgeregt von der akuten Gefahr. Die Beamten der Stadtpolizei reagierten unverzüglich und informierten gleichzeitig die Landesnotrufnummer 112.

Die Stadtpolizisten eilten von ihrem Standort unter den Lauben zum Rennweg. Glücklicherweise befand sich das Kleinkind immer noch auf dem Fenstersims und versuchte weiterhin, am Fensterknauf herumzuhantieren. Es war dem Kind bis zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht gelungen, das Fenster zu öffnen.

Die Stadtpolizisten schafften es schließlich, in die Wohnung zu gelangen und das Kind sicher vom Fenstersims herunterzuholen. Die Mutter befand sich ebenfalls in der Wohnung, hatte aber nicht bemerkt, dass ihr Sohn aufs Fenstersims geklettert war und Gefährliches im Schilde führte.

Der Rettungsdienst Weißes Kreuz und die Feuerwehr Meran, die alarmiert worden waren, konnten zum Glück wieder abrücken. “Angesichts des Risikos, dass das Kind aus dem Fenster hätte fallen können, war es absolut gerechtfertigt, alle Rettungskräfte zu mobilisieren”, betonte der Kommandant der Meraner Stadtpolizei, Alessandro De Paoli.

Dieser Vorfall zeigt erneut, wie wichtig aufmerksame Bürgerinnen und Bürger sind, die schnell reagieren und Hilfe holen, wenn sie eine potenzielle Gefahr erkennen. Dank der Reaktion des Passanten und des schnellen Einsatzes der Stadtpolizei konnte eine mögliche Tragödie verhindert werden.