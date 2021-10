Ausbrecherkönig im Hausarrest

Bozen – Max Leitner (63), der am 17. September in Bozen festgenommen wurde, ist nicht mehr im Gefängnis. Dem Ausbrecherkönig wurde auf Antrag seiner Verteidigung und unter Anführung gesundheitlicher Gründe der Hausarrest zugestanden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Wo genau Leitner diesen verbringen wird, ist nicht bekannt.

Die Verteidigung strebt sowohl für Leitner als auch für einen 59-jährigen Österreicher einen gerichtlichen Vergleich an. Beide Männer wurden in der Nacht auf den 17. September in Bozen verhaftet. Aus ihrem Fahrzeug wurden zwei Schüsse auf das Auto einer Prostituierten abgegeben. In dem Pkw der Männer waren später neben einer Pistole auch ein Gewehr, Munition, ein Schalldämpfer, ein Messer und ein Taser gefunden worden.

Leitner und sein Bekannter müssen sich wegen Widerstands, der Körperverletzung an einem Polizeibeamten sowie der Sachbeschädigung verantworten.