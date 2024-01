Auto im Suff in Tempo-40-Zone zum Überschlag gebracht

Bozen – In der Sankt-Vigil-Straße hat es am Dienstag nach 22.00 Uhr einen spektakulären Unfall gegeben. Wie berichtet, hat sich ein Opel in der Straße mit Tempolimit 40 überschlagen. Das Auto musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Am Steuer befand sich ein Mann aus Bozen, der nach Informationen der Anrainer angetrunken hinter dem Steuer saß, was er gegenüber den Einsatzkräften auch zugab. Außerdem dürfte der Lenker schneller gefahren sein als erlaubt, als er zwei geparkte Fahrzeuge streifte und so sein Auto zum Überschlag brachte.

Glücklicherweise sind bis auf die erheblichen Sachschäden keine Personen zu Schaden gekommen. Der Unfallfahrer konnte sich alleine aus seinem Pkw befreien. Neben der Feuerwehr stand auch die Stadtpolizei im Einsatz, die den Mann in den Alkomaten blasen ließ.