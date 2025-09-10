Auto überschlägt sich bei St. Georgen

Von: luk

St. Georgen/Gais – Glimpflich endete in der Nacht auf Mittwoch ein spektakulärer Verkehrsunfall auf der Straße ins Tauferer-Ahrntal.

Am späten Dienstagabend, 9. September, kurz vor 22.00 Uhr kam eine Autofahrerin zwischen St. Georgen und Gais aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich, stürzte in den angrenzenden Wald und kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Wie durch ein Wunder blieb die Lenkerin unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen rückte umgehend an und barg das Fahrzeug.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.