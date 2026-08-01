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Ein 63-Jähriger kam bei einem Verkehrsunfall in NÖ ums Leben

Autofahrer bei Frontalcrash in Niederösterreich getötet

Samstag, 01. August 2026 | 10:00 Uhr
Ein 63-Jähriger kam bei einem Verkehrsunfall in NÖ ums Leben
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: importer

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Ardagger (Bezirk Amstetten) bei einer Frontalkollision mit einem Klein-Lkw getötet worden. Der stark betrunkene 40-jährige Lenker des Klein-Lkw war auf der Bundesstraße B1 auf die Gegenfahrbahn geraten, der 63-Jährige wurde eingeklemmt. Nach seiner Bergung konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Die Polizei führte den Unfall auf die starke Alkoholisierung des 40-Jährigen zurück. Der 63-Jährige war im Bezirk Perg in Oberösterreich wohnhaft.

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