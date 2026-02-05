Autofahrer bei Steinschlag in Mühlbach verletzt

Von: Ivd

Mühlbach/Meransen – Kurz nach der Mittagszeit hat sich auf der Verbindungsstraße zwischen Mühlbach und Meransen ein gefährlicher Zwischenfall ereignet. Gegen 12.30 Uhr donnerten Felsbrocken den Hang hinunter – direkt auf die vielbefahrene Strecke.

Die herabstürzenden Steine durchbrachen dabei sowohl die installierten Fangnetze als auch die Leitplanken. Was als Schutzmaßnahme gedacht war, hielt der Wucht der Natur nicht stand. Ein Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, hatte keine Chance auszuweichen. Sein Wagen wurde von den Gesteinsmassen getroffen.

Der Mann erlitt nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach leichte Verletzungen. Wie durch ein Wunder kam er glimpflich davon – bei solchen Vorfällen sind die Folgen oft weitaus dramatischer. Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes kümmerten sich vor Ort um den Verletzten.

Die zuständigen Behörden sperrten die Straße umgehend. Neben den Feuerwehren aus Mühlbach und Meransen rückte auch der Straßendienst an, um die Lage zu sichern und die Fahrbahn zu räumen. Bei Kilometer 1,5 der Landesstraße 149 blockieren größere Steinblöcke die Fahrbahn.

Auch die Pustertalbahn ist betroffen: Die Bahnlinie 400 zwischen Franzensfeste und Vintl ist nicht befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen, zwischen den beiden Bahnhöfen wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Geologen und Mitarbeitende des Landesstraßendienstes prüfen derzeit vor Ort die Situation. Sie bewerten den Hang im Bereich der Abbruchstelle und organisieren die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. „Eine Öffnung beider Verkehrsinfrastrukturen kann erst veranlasst werden, sobald die Sicherheit gewährleistet ist”, betont Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Für Pendler und Anwohner bedeutet der Vorfall erhebliche Umwege. Die Strecke zwischen den beiden Ortschaften zählt zu den wichtigen Verbindungen im Pustertal. Ob und wann die Schutzvorrichtungen nachgerüstet werden, wird nun zu klären sein.

Pustertal: Bahnlinie wieder geöffnet

Nach mehreren Sicherheitskontrollen verkehren die Züge auf der Bahnstrecke im Pustertal wieder. Die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen bleibt nach einem Steinschlag am Nachmittag weiterhin gesperrt. Nach Sicherungsarbeiten wurde der Zugverkehr auf der Strecke der Pustertalbahn am Donnerstag, dem 5. Februar, um 18:20 Uhr wieder aufgenommen. Die Züge fahren wieder nach dem regulären Fahrplan.

Hingegen noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben wurde die Landesstraße zwischen Mühlbach und Meransen (LS 149). Während der Sperre aus Sicherheitsgründen gibt es jedoch zwei Ausweichrouten, damit die Bevölkerung weiterhin mobil bleibt. Am Freitag, 6. Februar, werden die notwendigen Sicherungsarbeiten durchgeführt, um die Landesstraße wieder mit der nötigen Sicherheit zu öffnen. Asphalt, Schutzplanken und Steinschlagsperren müssen erneuert werden. Erst danach wird die Straße wieder befahrbar sein.

Die Straße nach Meransen musste am frühen Donnerstagnachmittag nach einem Steinschlag aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen war am Nachmittag auch der Bahnverkehr auf dem Abschnitt zwischen Franzensfeste und Vintl unterbrochen worden.

Die Lage wurde vom Straßendienst und den Landesgeologen bewertet und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden umgesetzt, woraufhin der Zugverkehr wieder aufgenommen werden konnte.

Während der Sperre der Bahnstrecke im Pustertal gab es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.