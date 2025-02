Balkonbrand in St. Jakob zu ungünstigem Zeitpunkt

Von: mk

St. Jakob – Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob-Grutzen hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. Ausgerechnet während des Faschingsumzugs in Leifers hat sich ein Balkonbrand in St. Jakob entfacht.

Im Verbund mit anderen Blaulichtorganisationen sorgte die Feuerwehr für einen reibungslosen Ablauf des Leiferer Umzugs und für die Sicherheit aller Beteiligten. Um 14.58 Uhr wurde allerdings Alarm ausgelöst.

Ein Blumengeschirr ist auf einem Balkon im Gebäude mit der Hausnummer St. Jakobstraße 165 in Brand geraten, die Flammen gingen dabei auch auf den Balkon über.

Sofort suchten die Wehrleute den Einsatzort auf. Glücklicherweise sind keine größeren Schäden entstanden. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden.

Ein Pkw, der unter dem Balkon stand, musste verstellt werden.