Bande im Veneto nutzt Feuerwehr-Werkzeug aus Südtirol

Von: mk

Comacchio/Kiens – Der Polizei von Padua ist ein bedeutender Schlag gegen eine hochprofessionelle Einbrecherbande gelungen, die in ganz Norditalien systematisch Supermärkte geplündert hat. Die fünf festgenommenen Männer aus dem Kosovo im Alter zwischen 26 und 45 Jahren agierten mit militärischer Präzision und schwerem Gerät.

Der entscheidende Zugriff erfolgte in der vergangenen Nacht im Comacchio in der Provinz Ferrara in der Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes, das die Bande als Basislager für ihre illegalen Machenschaften gemietet hatte. Nachdem sich die Täter dort nach einem gescheiterten Einbruch in Rovigo verschanzt hatten, kam es zu einer filmreifen Szene. Die fünf Männer wurden festgenommen, als sie gerade aus einem Fenster auf ein Baugerüst fliehen wollten

Unmittelbar nach dem gescheiterten Einbruchsversuch hatten Spezialeinheiten das Versteck eingekesselt. Für die Diebe gab es praktisch kein Entkommen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, verfügte die Band über besonders professionelles Equipment. Um Tresore gewaltsam zu öffnen, nutzten die Täter elektrische Spreizer, wie sie normalerweise von der Feuerwehr zur Bergung von Unfallopfern aus Autowracks eingesetzt werden. Wie sich herausstellte, war eines der Geräte erst am 4. Februar aus der Feuerwehrhalle in Kiens im Pustertal gestohlen worden.

Im Kofferraum des Wagens, den die Täter benutzten, entdeckten die Ermittler außerdem Funkgeräte, Sturmhauben und Mobiltelefone. Im Versteck der Bande befanden sich rund 2.000 Euro in bar. Bei 600 Euro davon handelte es sich um Münzen, die in für Supermarktkassen typische Rollen verpackt waren.

Die Ermittlungen waren nach einem Einbruch in eine Conad-Filiale in Padua am 4. März ins Rollen gekommen, bei dem die Täter rund 30.000 Euro aus einem Panzerschrank erbeutet hatten. Die fünf Verdächtigen wurden in das Gefängnis von Ferrara überstellt. Die Ermittlungen gehen unterdessen weiter, um die Beteiligung der Bande an weiteren Beutezügen der letzten Wochen im gesamten Veneto zweifelsfrei zu belegen.