Bande raubte Gäste nach Altausseer Kirtag aus – festgenommen

Mittwoch, 10. September 2025 | 11:30 Uhr
Von: apa

Die Polizei hat im obersteirischen Bezirk Liezen sieben Personen festgenommen, die in der Nacht auf vergangenen Sonntag zwei Raubüberfälle im Umfeld des Altausseer Kirtags begangen haben. Bei einem der Überfälle sind die Opfer derzeit noch unbekannt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Personen aus dem Bezirk zwischen 16 und 22 Jahren und verschiedener Nationalitäten. Fünf wurden in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Zwei der späteren Raubopfer, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Baden (NÖ) und ein 21-jähriger Wiener, hatten sich gegen 3.00 Uhr vom “Altausseer Kiritog” auf den Heimweg zu ihrer Unterkunft gemacht. Plötzlich wurden sie auf der L702a von mehreren Männern, die sich neben einem parkenden Pkw aufhielten, angesprochen und umringt. Sie drohten den Kirtagsgästen mit “Abstechen” und wollten Wertgegenstände. Der 20-Jährige wurde dabei von einem der Täter in den Schwitzkasten genommen, der 21-Jährige zu Boden gestoßen und dann festgehalten. Die Räuber flüchteten daraufhin mit diversen gestohlenen Wertgegenständen.

Die Überfallenen verständigten die Polizei. Diese forschte dann die sieben Tatverdächtigen aus und nahm sie fest. Bei den Einvernahmen durch Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, gaben die Männer auch einen weiteren Raubüberfall auf zwei Männer zu, den sie wenige Minuten vor der schon angezeigten Tat begangen hatten. Das Landeskriminalamt ersucht nun diese beiden Opfer, sich beim Journaldienst des LKA unter 059133-60-3333 zu melden. Fünf der Räuber wurden am Mittwoch ins Gefängnis gebracht.

