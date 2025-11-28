Bankomat im Bezirk Amstetten zu sprengen versucht

Von: apa

In Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten ist am Freitag in den frühen Morgenstunden der Bankomat im Foyer einer Raiffeisenbank-Filiale zu sprengen versucht worden. Vermutlich zwei Täter waren am Werk. Sie entkamen mit einem Motorroller, aber ohne Beute, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl, Tatort) ermittelt und ersucht um Hinweise unter Tel. 059133-30-3333.

Das Gebäude, in dem sich die Bank befindet, wurde durch die Explosion gegen 2.30 Uhr massiv beschädigt, sagte Loidl. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Das Landeskriminalamt überprüft auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bankomat-Sprengungen.

“Die Mauern haben gebebt”

“Die Mauern haben gebebt”, berichtete eine Zeugin, die von der Erschütterung aufgewacht war, am Freitag der APA. Durch das Fenster sah sie Licht beim Nachbarn, aber die Täter bekam sie nicht mehr zu Gesicht. Der andere Zeuge sah die Verdächtigen noch flüchten und verständigte die Polizei. Die Filiale der Bank sei durch die Sprengung jedenfalls “komplett verwüstet”, sagte die Frau.