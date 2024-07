Banküberfall in Innsbruck – Zwei Verdächtige festgenommen

Von: apa

Ein maskierter und offenbar mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter hat Freitagvormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen Innsbrucks überfallen. Dort raubte er Bargeld und flüchtete anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Gegen Mittag wurden dann zwei Verdächtige nahe des Tatorts angehalten bzw. festgenommen. Ein “Tatzusammenhang” werde geprüft, hieß es. Verletzt wurde niemand, der genaue Hergang des Überfalls blieb vorerst unklar.

Im Zuge der Festnahme wurden jedenfalls eine Faustfeuerwaffe sowie Bargeld sichergestellt. Nach der Anhaltung der beiden Verdächtigen – die genauen Umstände waren auch hier vorerst noch unklar – wurde die zuvor nach dem Überfall um 10.45 Uhr eingeleitete, großflächige Alarmfahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers in der Landeshauptstadt vorerst aufgehoben.

Bereits am 16. April war dieselbe Bankfiliale überfallen worden. Ein Täter hatte vermummt und mit einer Schusswaffe in der Hand den Schalterraum betreten und eine Mitarbeiterin bedroht. Bei seiner Flucht verlor er einen Teil seiner Beute. Laut Online-Ausgabe der “Tiroler Tageszeitung” wurde dabei ein Loch im Maschendrahtzaun eines Sportplatzes in Richtung Innpromenade entdeckt. Genau in jenem Zaun, der damals repariert wurde, war nun wieder ein Loch vorzufinden, hieß es in Bezug auf einen möglichen Zusammenhang.