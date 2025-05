Monumentale Zeder in Meran wird gefällt

Von: luk

Meran – In Meran muss eine monumentale Zeder weichen: Der Baum, der entlang des Gehsteigs der Petrarcastraße zwischen den Hausnummern 1 und 3 steht und schätzungsweise 120 bis 140 Jahre alt ist, ist zwar noch vital, weist jedoch ernsthafte Stabilitätsprobleme auf und stellt daher eine Gefahr für Passanten, Verkehrsteilnehmer und Anwohner in unmittelbarer Nähe dar.

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ist ihre Fällung unvermeidlich. Die Arbeiten werden am Montag, 5. Mai, und Dienstag, 6. Mai, mit Hilfe eines Autokrans durchgeführt. Der betroffene Abschnitt der Straße wird für den Verkehr gesperrt.

Sie ist über 30 Meter hoch und ihr Stamm hat einen Durchmesser von 216 Zentimetern, aber der Zustand der als Naturdenkmal ausgewiesenen Zeder in der Petrarcastraße hat sich im Laufe der Jahre so weit verschlechtert, dass ihre Stabilität eindeutig gefährdet ist. Der pathologische Zustand dieses imposanten Exemplars der Cedrus Deodara, auch bekannt als Himalaya-Zeder, wurde leider durch Gutachten bestätigt, die von der Dienststelle für Grünflächen und Umwelt bei Fachleuten in Auftrag gegeben wurden.

Die hinzugezogenen Experten haben nach sorgfältigen, auch instrumentellen Untersuchungen (Zugversuche mit Sensoren und Neigungsmessern sowie Tomografien am Stammfuß in 2 bzw. 160 cm Höhe) bestätigt, dass dringend eingegriffen werden muss, da der Stamm des Baumes an der Basis stark verfault ist (die Fäulnis ist diesem in zwei cm Höhe aufgenommenen Bild blau markiert) und daher starken Windböen nicht mehr standhalten kann. Das Risiko, dass der Baum bei schlechtem Wetter umstürzt oder ein Teil davon abbricht, ist nicht zu vernachlässigen und hat ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erreicht.

Bei der schmerzhaften, aber notwendigen Entscheidung, den Baum zu fällen, wurden natürlich nicht nur die festgestellten physiologischen Mängel berücksichtigt, sondern auch die leider äußerst ungünstige Lage, in der sich der Baum befindet. Es ist nämlich nicht zu übersehen, dass der Baum auf dem Bürgersteig in der Nähe von zwei Wohnhäusern und neben einer stark befahrenen Straße steht, sodass sein Umstürzen Anwohner*innen, Fußgänger*innen und Verkehrsteilnehmer*innen gefährden könnte.

Verkehrsbeschränkungen

Um die für Montag, den 5. Mai, und Dienstag, den 6. Mai, jeweils in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr vorgesehenen Fällarbeiten an der Zeder zu ermöglichen, muss die Straße im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Piavestraße und der Kreuzung mit der Romstraße gesperrt werden. Der Verkehr wird vor Ort durch entsprechende Beschilderung umgeleitet. Die Stadtverwaltung entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten und dankt den Bürger*innen für ihre Geduld.

Regelmäßige Kontrollen

Innerhalb der Stadtgärtnerei ist die Kontrolle und Pflege des öffentlichen Baumbestandes eine äußerst wichtige Tätigkeit, die in den letzten Jahren stetig ausgebaut und intensiviert wurde. Alle Straßenbäume, die gefällt werden müssen, werden an gleicher Stelle nachgepflanzt. Alle Parkbäume, die gefällt werden müssen, werden grundsätzlich mit Neupflanzungen ersetzt. Überdies versucht die Stadtgärtnerei, neue Pflanzstandorte ausfindig zu machen. Dadurch wird garantiert, dass der öffentliche Baumbestand der Stadt Meran stetig zunimmt, in Zeiten des Klimawandels auch eine wichtige Klimamaßnahme.

Viele über 100-jährige Bäume

Meran hat einen imposanten Baumbestand, der allerdings auch aus sehr vielen älteren Bäumen besteht, die oft noch in der Zeit zwischen 1900 und 1915 gepflanzt wurden. Dieses Erbe erfordert eine besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Mit Hilfe von regelmäßigen Kontrollen und, wo notwendig und sinnvoll, auch instrumentelle Untersuchungen, prüft gut ausgebildetes internes und externes Fachpersonal die Gesundheit und Stabilität der Bäume und erfüllt damit die vom Gesetz verlangte strenge Aufsichtspflicht.

8.000 öffentliche Bäume

Seit 2003 verfügt die Stadtverwaltung über einen digitalen Baumkataster, in dem knapp 8.000 öffentliche Bäume eingetragen sind. Neben ihrer Position lassen sich dort auch die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen und die durchgeführten Eingriffe für jeden einzelnen Baum einsehen.