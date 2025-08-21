Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Gefahr im Kühlschrank: Dieser Fehler ist verbreitet
Warum eine bequeme Angewohnheit riskant sein kann.

Gefahr im Kühlschrank: Dieser Fehler ist verbreitet

Donnerstag, 21. August 2025 | 07:20 Uhr
Darum solltet ihr Essen nie im Topf kühlen
freepik
Schriftgröße

Von: red

Wer kennt es nicht? Nach dem Kochen bleiben Reste im Topf, und aus Bequemlichkeit landet dieser direkt im Kühlschrank. Spart Zeit, spart Geschirr – klingt nach einer cleveren Lösung. Doch was viele nicht wissen: Genau das kann problematisch für Geschmack, Haltbarkeit und sogar die Gesundheit sein.

Warum der Kochtopf keine gute Lagerlösung ist

Das Problem hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun – sondern mit der Art und Weise, wie Kälte auf Lebensmittel wirkt. Wenn ihr einen großen, vollen Topf mit warmem Essen direkt in den Kühlschrank stellt, passiert Folgendes:

  • Kälte dringt zu langsam ein: Besonders Metalltöpfe leiten die Kälte zwar gut, aber bei gefüllten Töpfen dauert es, bis die Temperatur im Inneren niedrig genug ist. Das begünstigt das Wachstum von Bakterien.
  • Geschmack leidet: Bestimmte Metalle, vor allem beschädigte Oberflächen oder Töpfe ohne Edelstahl, können die Aromen des Essens verändern
  • Ungewollte Reaktionen: Säurehaltige Lebensmittel wie Tomatensauce reagieren mit manchen Materialien – das kann gesundheitlich bedenklich sein.

So lagert ihr eure Reste wirklich richtig

Statt des Kochtopfs solltet ihr eure Speisen in kleinere, luftdichte Behälter umfüllen – am besten aus Glas oder BPA-freiem Kunststoff. Warum das besser ist?

  • Schnelleres und gleichmäßigeres Abkühlen: Das verhindert die Bildung von Keimen.
  • Frische bleibt länger erhalten: Geschmack und Konsistenz bleiben stabil.
  • Keine Geruchsübertragung: In verschlossenen Dosen bleibt der Kühlschrankgeruch, wo er hingehört – draußen.

Bonus-Tipp: So spart ihr zusätzlich Platz

Indem ihr große Portionen in kleinere Behälter aufteilt, nutzt ihr den Raum im Kühlschrank effizienter. Ihr könnt sogar portionsweise einfrieren und damit das nächste Mittagessen vorbereiten – ganz ohne Geschmacksverlust.

Bleibt also achtsam bei der Lagerung eurer Speisen – manchmal steckt die Gefahr dort, wo wir sie am wenigsten vermuten: im Topf selbst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
62
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
45
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kommentare
44
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
35
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 