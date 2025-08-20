Präsident Mattarella zu Gast im Kastelruther Rathaus

Von: Ivd

Kastelruth – Während seines Urlaubs in Seis am Schlern folgte Staatspräsident Sergio Mattarella der Einladung von Bürgermeisterin Cristina Pallanch und besuchte das Rathaus von Kastelruth.

Pünktlich um 12.30 Uhr traf der Präsident am Dorfplatz ein, wo er von der Bürgermeisterin und dem Gemeindeausschuss empfangen wurde.

Im historischen Ratssaal zeigte er sich besonders interessiert an der Geschichte der Gemeinde. Nach dem Eintrag ins Gästebuch ließ er sich von Bürgermeisterin Cristina Pallanch das Kastelruther Gemeindewappen an das Revers seiner Jacke stecken.

Staatspräsident Mattarella nahm sich zudem Zeit, alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung persönlich zu begrüßen und stand anschließend für Fotos zur Verfügung.

„Er ist wirklich ein Präsident zum Anfassen – höflich, gut gelaunt und sehr interessiert an Land und Leuten“, betonte Bürgermeisterin Pallanch, die den Staatspräsidenten bereits während seines Aufenthalts in der Villa Ausserer kennengelernt hatte.