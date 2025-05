Zehn Südtiroler erhalten Titel “Meister der Arbeit”

Von: luk

Bozen/Trient – Alljährlich wird per Dekret des Präsidenten der Republik der Arbeitsverdienststern vergeben. Es handelt sich um eine Auszeichnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich durch besondere Leistungen hervorgehoben haben. Zehn der heute in Trient Geehrten arbeiten in Südtirol und dürfen nun den Titel “Meister der Arbeit” tragen. Magdalena Amhof, die Landesrätin für Arbeit, spricht den frisch Ernannten, die erstmals allen drei Sprachgruppen des Landes Südtirol angehören, ihre Glückwünsche aus.

“Die Trägerinnen und Träger des Arbeitsverdienststerns verkörpern den Wert und die Wichtigkeit der Arbeit für die ganze Gesellschaft: Sie haben in ihrem Berufsalltag durch Können, Fachwissen oder auch durch ihre menschlichen Kompetenzen einen spürbaren Beitrag für das Gemeinwohl geleistet. Durch die eigene Arbeit trägt jede und jeder von uns auch zum Wohlstand der Gesellschaft bei und schafft zugleich die Voraussetzungen, dass wir auch für jene sorgen können, die nicht oder nicht mehr arbeiten können”, erklärt Landesrätin Amhof nach der Feier, bei der alle neuen “Meister der Arbeit” Trentino-Südtirols ausgezeichnet wurden.

Bei den Südtirolerinnen und Südtirolern handelt es sich um Wilfried Albenberger, Helga Dander, Giuseppe Gualco, Thomas Pardeller, Stefano Pegolo, Raimondo Promberger, Sergio Raveane, Christian Tanner und Monika Weissenbacher. Während des Ernennungsverfahrens verstorben ist Vladimir Vladimirovich Voronkov, sein Verdienststern wurde der Familie überreicht.

Staatspräsident Sergio Mattarella wird zudem zwei der neuen Trägerinnen und Träger der Verdienststerne aus jeder Region in Rom empfangen, um sie zu ehren. Für Südtirol wurde in diesem Jahr Thomas Pardeller, Mitarbeitender des Wirtschaftsverbandes für Handwerk und Dienstleister lvh.apa, ausgelost.

Die Nominierungen für den Arbeitsverdienststern erfolgen auf Vorschlag des Arbeitgebers, der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisationen sowie von Arbeitnehmern. Die Auswahl aus den Bewerbungen trifft eine beim Arbeitsinspektorat eingesetzte Kommission.