Basejumper stirbt in den Dolomiten

Von: mk

Kolfuschg – Ein 36-jähriger Basejumper aus der Lombardei ist am Dienstagvormittag kurz vor Mittag in Kolfuschg im Gadertal tödlich verunglückt. Der Mann ist in den Dolomiten abgestürzt und war auf der Stelle tot.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites, die Carabinieri, die Ortspolizei und die Bergrettung.

Der 36-Jährige ist vom Piz Da Lech bei Corvara abgesprungen, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Warum es zum Absturz kam, war vorerst noch unklar.

Wie italienische Medien berichten, war in derselben Zone bereits im Juni 2023 ein 33-jähriger Basejumper aus Finnland ums Leben gekommen.