Baumbrand nach Kontakt mit Hochspannungsleitung

Einsatz in Albions

Von: fra

Albions – In Albions kam es zu einem Zwischenfall mit einer Hochspannungsleitung: Ein Baum fiel auf eine Stromleitung und beschädigte diese dabei schwer. Durch den daraus resultierenden Funkenschlag geriet ein weiterer Baum in unmittelbarer Nähe in Brand.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der elektrischen Gefahrenlage schwierig. Eine unmittelbare Gefahr der Brandausbreitung besteht laut Angaben der Einsatzkräfte jedoch nicht – dank der gut durchfeuchteten Vegetation nach den jüngsten Regenfällen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Albions und Lajen, unterstützt von den Carabinieri sowie dem Stromnetzbetreiber Terna, mit dem gemeinsam an der Beseitigung der Störung gearbeitet wird.