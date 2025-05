Beteiligung bei Gemeinderatswahl gesunken – mit Ausreißern nach oben

Von: mk

Bozen – In 111 Südtiroler Gemeinden sind die Bürgerinnen und Bürger am heutigen Sonntag zu den Urnen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen geschritten. Insgesamt 4.372 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich um 1.980 Mandate. Die Wahllokale waren von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Bereits jetzt schon ist klar: Landesweit ist die Beteiligung landesweit niedriger als noch vor fünf Jahren bei den letzten Gemeinderatswahlen.

389.116 Personen waren wahlberechtigt. Davon haben in ganz Südtirol 232.875 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Demnach lag die Wahlbeteiligung bei 60 Prozent (Stand 23.29 Uhr). Bei den vergangenen Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 hatten insgesamt 65,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Auch in den Städten Bozen, Bruneck und Meran spiegelt sich der Trend wider. Lag die Beteiligung beim letzten Mal noch bei 60,7 bzw. 60,9 und 52 Prozent, ist sie heuer bei 52,2 bzw. 52,1 und 49,3 Prozent angesiedelt.

Kommt in diesen drei größeren Gemeinden kein Bürgermeisterkandidat auf die absolute Mehrheit der Stimmen, folgt später eine Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten. Termin ist voraussichtlich der 18. Mai.

Ausreißer nach oben

In manchen Gemeinden ist im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten das Interesse jedoch deutlich größer an der Gemeindepolitik. Am fleißigsten waren die Wähler in Gsies: Dort erreichte die Beteiligung einen Spitzenwert von 81 Prozent. Während Proveis mit 79,7 Prozent an zweiter Stelle folgt, gaben in Villanders 79,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Jenesien liegt mit einer Wahlbeteiligung von 77 Prozent auf viertem Platz.

Um zu wissen, wie viel Wahlberechtigte in eurer Gemeinde bereits zur Urne geschritten sind, klickt auf diesen Link!