Beträchtlicher Schaden nach Küchenbrand in Innichen

Von: mk

Innichen – Am Donnerstagnachmittag ist es in Innichen um 14.30 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung gekommen.

Die Gäste der Wohnung nahmen bereits erste Löschversuche vor, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist.

Durch die schnelle Alarmierung und den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Innichen ist es gelungen, den Brand auf die Ausbruchsstelle zu begrenzen.

Dier ersten Atemschutzträger konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Feuerwehr Innichen war mit 30 Mann vor Ort, die Feuerwehr Vierschach konnte in Bereitschaft bleiben.

Personen kamen nicht zu Schaden, der Schaden in der Wohnung ist aber beträchtlich. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.