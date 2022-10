Betrunken und mit Wut im Bauch: 31-Jähriger greift Ex-Chef an

Aufsehenerregender Zwischenfall in Brixen

Brixen – Die Brixner Carabinieri haben einen 31-jährigen Mann aus Albanien verhaftet. Die Anschuldigungen gegen ihn wiegen schwer: Er soll seinen ehemaligen Arbeitgeber angegriffen und verletzt sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben.

Der junge Migrant tauchte im Alkoholrausch bei seinem Ex-Arbeitgeber – einer Baufirma in der Industriezone in Brixen – auf. Offenbar gab es für ihn noch ungelöste Sachverhalte, die er aber mit Gewalt klären wollte. Mit Wut im Bauch ging er auf seinen früheren Chef los, bearbeitete ihn mit Schlägen und Tritten und ließ seinen Zorn auch an der Einrichtung aus.

Eine Streife der Stadtpolizei sowie die Carabinieri wurden alarmiert, um dem wildgewordenen 31-Jährigen zu bändigen. Doch dieser leistete Widerstand und legte sich auch mit den Exekutivbeamten an. Schließlich wurde er überwältigt und festgenommen. Nun sitzt der Mann im Gefängnis von Bozen ein.

Der Richter für die Vorerhebungen hat die Haft bestätigt – zunächst im Gefängnis, dann im Hausarrest in der Provinz von Treviso – nachdem ein Vergleich geschlossen wurde.