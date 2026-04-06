Betrunkener attackiert Polizisten in Wiener Innenstadt

Von: apa

Ein Betrunkener hat am Sonntagabend in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt einen Beamten mit einem Fußtritt und einem Kopfstoß zu attackieren versucht. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger war die Exekutive kurz nach 20.30 Uhr alarmiert worden, weil der 34-Jährige in einem Beisl am Laurenzerberg Probleme machte. Der Gast hatte das Lokal nicht verlassen wollen, deshalb wurde die Polizei gerufen. Den Beamtinnen und Beamten gelang es zunächst, zu deeskalieren.

Der Mann verließ das Beisl, kehrte aber kurz darauf zurück und weigerte sich, erneut zu gehen. Im Gegenteil, er wurde immer aggressiver, schrie herum und bedachte die Polizisten mehrfach mit wüsten Beschimpfungen. Die Beamten mahnten ihn mehrmals ab und nahmen ihn schließlich fest, er war augenscheinlich betrunken. In der Polizeiinspektion in der Nähe versuchte er schließlich, einen Beamten zu attackieren. Der 34-Jährige blieb in Polizeigewahrsam und wurde wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie verwaltungsrechtlichen Übertretungen angezeigt.