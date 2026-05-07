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Polizei stellt Ladendiebe am Brenner

Beute im Wert von 800 Euro im Rucksack

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 19:17 Uhr
Handschellen
pixabay.com
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Von: mk

Brenner – Die Staatspolizei hat am Brenner zwei Marokkaner im Alter von jeweils 25 Jahren wegen erschwerten Diebstahls festgenommen. Die beiden Asylwerber sind bereits vorbestraft.

Die beiden Männer sollen im Outlet-Center Sportbekleidung im Wert von 800 Euro entwendet haben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, verständigte eine Angestellte, die den Diebstahl beobachtet hatte, die Ordnungshüter.

Der Polizei gelang es, die beiden Tatverdächtigen am Bahnhof abzufangen. Bei der Durchsuchung ihrer Rucksäcke kamen die entwendeten Kleidungsstücke zutage, die immer noch mit der Diebstahlsicherung versehen waren.

Zudem stellten die Beamten eine Rolle Alufolie sicher, die mutmaßlich dazu diente, die Sensoren der Sicherheitssysteme abzuschirmen. Während die Ware den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben wurde, nahm die Polizei die beiden jungen Männer fest. Sie wurden in die Quästur gebracht und müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Bezirk: Bozen

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