Schlechte Nachrichten für Raucher

Von: luk

Rom – Raucherinnen und Raucher in Italien müssen erneut tiefer in die Tasche greifen: Mit dem 6. Mai tritt eine weitere Preiserhöhung für Tabakwaren in Kraft.

Es handelt sich bereits um den fünften Aufschlag seit Jahresbeginn, vorgesehen durch das Haushaltsgesetz 2026. Die italienische Zoll- und Monopolbehörde veröffentlichte dazu eine aktualisierte Preisliste. Erst vor drei Wochen hatte es zuletzt eine Anpassung gegeben.

Durchschnittlich 20 Cent mehr pro Packung

Die aktuellen Preissteigerungen bewegen sich je nach Produkt zwischen zehn und 50 Cent pro Packung. Im Durchschnitt verteuern sich Zigaretten um rund 20 Cent. Branchenkenner rechnen zudem damit, dass dies nicht die letzte Erhöhung bleibt: Weitere Anpassungen der Preisstruktur sind bereits bis 2028 vorgesehen.

Bestimmte Marken besonders betroffen

Die jüngste Erhöhung der Verbrauchssteuern beläuft sich auf zehn Euro pro Kilogramm Tabak und trifft insbesondere einige Marken. So kosten Varianten der Marke Corset – etwa Pink, Lilas oder Marine – nun 5,70 Euro pro Packung. Auch Produkte der Marke The King sind betroffen: Hier steigen die Preise je nach Variante auf etwa 5,30 Euro (White und Blue) beziehungsweise 5,40 Euro (Storm). Das entspricht einem Plus von rund zehn Cent pro Packung.

Auch Zigarren deutlich teurer

Neben Zigaretten sind diesmal auch Zigarren von den neuen Aufschlägen betroffen. Damit weitet die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Steueranpassungen auf weitere Tabakprodukte aus.

Bekannte Marken wie Zino, Plasencia und Camacho sind ebenfalls von den Preissteigerungen betroffen. So kostet etwa eine Davidoff-Zigarre nun 6,80 Euro. Besonders deutlich fällt der Anstieg beim „Antico Sigaro Nostrano del Brenta“ aus: Mit einem Preis von 13,50 Euro überschreitet das Produkt deutlich die Marke von zehn Euro.

Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet dies eine spürbare Mehrbelastung und für Tabakhändler die Pflicht, die neuen Preislisten umgehend umzusetzen.