Benzin ist in Südtirol am teuersten

Von: mk

Bozen – Die hohen Spritpreise infolge des Krieges im Nahen Osten zeigen auch in Italien ihre Auswirkungen. Wie die nationale Verbraucherunion bestätigt, ist der Preis für Benzin derzeit in Südtirol im staatlichen Vergleich am höchsten.

Zwar ist ganz Italien von den Teuerungen betroffen. Doch mit 1,945 Euro pro Liter im Schnitt liegt Südtirol an der Spitze.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, folgt das Aostatal dicht dahinter. Dort kostet der Liter Benzin 1,944 Euro.

In den vergangenen fünf Tagen wurde damit ein Anstieg um 17,8 Cent verzeichnet. Rechnet man 50 Liter für einmal Volltanken, sind das Mehrkosten von neun Euro, die auf die Autofahrer zukommen.