Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen

Von: mk

Lajen – Am frühen Sonntagnachmittag sind mehrere Feuerwehren um 14.14 Uhr zu einem Einsatz beim Gasthof Fonteklaus in Freins in der Gemeinde Lajen alarmiert worden. Grund des Einsatzes war ein Brand in einer Garage, bei dem ein Hybridfahrzeug in Flammen stand.

Die Landesnotrufzentrale entsandte umgehend die Freiwilligen Feuerwehren Klausen, Lajen, Albions und Villanders zum Ort es Geschehens. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: In der Garage des Gasthofs war ein Fahrzeugbrand ausgebrochen. Der Wagen stand in Vollbrand.

Die Feuerwehr leitete sofort Löschmaßnahmen ein, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf das Gebäude zu verhindern. Aufgrund der besonderen Gefahrenlage bei Hybridfahrzeugen – insbesondere durch die Batterie – gingen die Wehrleute mit erhöhter Vorsicht vor.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Feuerwehren aus der Umgebung sind mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Dank des raschen Eingreifens konnte der Brand zügig eingedämmt werden. Der Pkw erlitt Totalschaden.