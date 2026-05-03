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Bereits Anstieg von 15 Prozent

Pistazien-Preisschock: Lieferengpässe durch Iran-Krise 

Sonntag, 03. Mai 2026 | 11:58 Uhr
Pistazienbaum - Symbolbild
pixabay.com
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Von: luk

Iran/USA – Die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus sorgt weltweit auch für steigende Pistazienpreise und könnte ab Herbst zu Lieferproblemen führen. Hintergrund ist vor allem der eingeschränkte Export aus dem Iran, dem zweitgrößten Produzenten nach den USA. Bereits jetzt sind die Preise um rund 15 Prozent gestiegen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach US-Ware deutlich, da wichtige Exportwege aus dem Iran – etwa über den Hafen Bandar Abbas – beeinträchtigt sind.

Experten erwarten, dass die Situation bis mindestens Oktober angespannt bleibt. Die iranischen Exportmengen sind zuletzt massiv eingebrochen, während die weltweite Nachfrage – etwa aus der Süßwarenindustrie und dem Snackbereich – weiter wächst. Auch wenn Italien nur geringe Mengen direkt aus dem Iran bezieht, wirkt sich die globale Verknappung – ähnlich wie bei Treibstoffen – auf den Markt aus.

Hinzu kommt, dass auch aus den USA keine Entspannung zu erwarten ist: Für die kommende Ernte wird ein schwächeres Jahr prognostiziert, was das Angebot zusätzlich verknappen könnte. Branchenvertreter warnen daher vor weiter steigenden Preisen und möglichen Engpässen, die auch die europäische Lebensmittelindustrie treffen könnten. Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht stabilisieren, dürfte sich der Druck auf den Markt weiter verschärfen.

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