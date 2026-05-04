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Ortspolizei sorgt für sauberes Stadtbild und mehr Sicherheit

Verwahrloste Fahrzeuge in Bozen: Zwangsabschleppungen werden schneller

Montag, 04. Mai 2026 | 16:34 Uhr
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Von: mk

Bozen – Die Ortspolizei Bozen hat wieder einige Fahrzeuge in einem offenkundig verwahrlosten Zustand abschleppen lassen. Wie sie in einer Aussendung mitteilt, wurden die Verfahren für die Abwicklung der Abschleppungen vereinfacht, damit die Fahrzeuge schneller abgeschleppt und verschrottet werden können.

In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt acht Fahrzeuge zwangsabgeschleppt und verschrottet. Diese Maßnahmen dienen nicht nur dazu, die Stadt sauber zu halten, sondern sie sollen auch dabei helfen, das Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung wieder zu stärken. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nämlich sehen, dass verwahrloste Fahrzeuge, die häufig ein Gefühl der Verunsicherung auslösen, entfernt werden, fühlen sie sich wieder sicherer in ihrer Stadt.

Die Kosten für die Zwangsabschleppung und die Verschrottung übernimmt die öffentliche Hand. Der Stadt ist es nämlich ein Anliegen, dass öffentliche Flächen gepflegt und sauber gehalten werden, und durch diese Maßnahmen wird auch die Lebensqualität in den Stadtvierteln verbessert. Die Stadtpolizei wird daher in den kommenden Monaten weiter kontrollieren und offenkundig verwahrloste Fahrzeuge abschleppen lassen.

Bezirk: Bozen

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