Die Bäuerin ist das Herz des Hofes

Von: First Avenue

Südtiroler Milch kann mehr: Sie steht nicht nur für Qualität, sondern für gelebte Traditionen, für Zusammenhalt und für eine Landwirtschaft, die über Generationen hinweg Bestand hat. Dahinter stehen Menschen wie Walter Marcher vom Rußbachhof im Ahrntal, die ihre Höfe mit viel Einsatz bewirtschaften – und an die nächste Generation weitergeben.

Der Bergbauer Walter Marcher ist eines der Gesichter der Sensibilisierungskampagne „Südtiroler Milch kann mehr“, die in diesem Jahr die Beweggründe der Südtiroler Milchbäuerinnen und Milchbauern in den Mittelpunkt stellt. Für ihn steht dabei eines ganz besonders im Fokus: dass der jahrhundertealte Erbhof in St. Johann im Ahrntal, auf dem drei Generationen gemeinsam leben, auch in Zukunft weitergeführt wird.

Bereits vor zehn Jahren hat Walter Marcher den Rußbachhof an seinen Sohn Tobias übergeben – und unterstützt ihn bis heute im Alltag. Für ihn war das kein Abschied, sondern ein bewusster Schritt: „So bleibt genug Zeit, Erfahrung weiterzugeben und gemeinsam daran zu arbeiten, dass der Hof auch in Zukunft gut geführt wird.“ Gerade auf einem Bergbauernhof ist dieses Wissen entscheidend – vieles basiert auf Erfahrung und dem Gespür für Tiere, Natur und Jahreszeiten.

Auch die Familie spielt für Marcher eine zentrale Rolle. “Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Arbeiten sind die Grundlage dafür, dass ein Hof bestehen kann“, betont Marcher. Besonders die Bäuerin sei dabei das Herz des Hofes – sie hält vieles zusammen und trägt wesentlich zum Funktionieren des Alltags bei.

Walter Marcher steht damit stellvertretend für rund 4.000 kleinstrukturierte Milchviehbetriebe in Südtirol, die täglich die genossenschaftlich organisierten Milchhöfe des Landes mit hochwertiger Rohmilch beliefern. Wer zu Südtiroler Milchprodukten greift, unterstützt diese Betriebe – und trägt dazu bei, dass Wissen, Tradition und Höfe auch für die Generation von morgen erhalten bleiben.