“Smoke free” an der Adria

Von: luk

Mit dem verlängerten Wochenende rund um den 1. Mai ist an der oberen Adriaküste offiziell die Sommersaison gestartet. Von Caorle bis Lido di Venezia sind die Strände weitgehend geöffnet und bereit für die ersten Urlauber sowie zahlreiche Tagesgäste.

Bereits jetzt stehen Tausende Sonnenschirme und Liegen zur Verfügung, vielerorts inklusive Rettungsdienst, Erste-Hilfe-Stationen sowie Gastronomie- und Sportangebote. In Caorle etwa sind über 10.000 Schirme aufgebaut, während am Lido rund 80 Prozent der Strandflächen startklar sind. Auch Bibione hat zum Saisonauftakt einen Großteil seines Angebots geöffnet – ein Teil der Liegen und Schirme wird am ersten Wochenende sogar kostenlos bereitgestellt, berichtet der Corriere della Sera.

Preise stabil – neue Angebote sollen Gäste locken

Nach Jahren steigender Kosten zeigt sich 2026 eine leichte Entspannung: Die Preise für Tagesmieten von Sonnenschirmen und Liegen bleiben weitgehend stabil, lediglich in Sottomarina gibt es moderate Anpassungen von rund zwei Prozent. Gleichzeitig setzen viele Betreiber auf Rabatte, etwa für Wochentage oder Kurzaufenthalte.

So bietet Caorle vergünstigte Pakete für mehrtägige Aufenthalte unter der Woche, während in Bibione zusätzliche Leistungen wie kostenlose Parkplätze inkludiert sind. Auch Online-Buchungen und digitale Bezahlungsmöglichkeiten sind inzwischen flächendeckend verfügbar.

Auch Jesolo wird rauchfrei

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft aber Jesolo: Nach dem Vorbild von Bibione gilt dort nun ein erweitertes Rauchverbot am gesamten Strand. Rauchen ist nur noch in ausgewiesenen Bereichen erlaubt, bei Verstößen drohen Strafen ab 50 Euro. Das Konzept des “Smoke free”-Stranderlebnisses an der Adria liegt also im Trend.

Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Trends hin zu mehr Nachhaltigkeit und Gesundheitsvorsorge. Die Region Venetien rechnet in diesem Sommer mit rund 22 Millionen Gästen an ihren Stränden und investiert gezielt in Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen.

Luxus und Familienangebote im Aufwind

Parallel zum klassischen Strandurlaub wächst auch das Premiumsegment weiter. In Caorle eröffnet ein neues Luxusresort mit exklusivem Zugang zu einem weitläufigen Privatstrand, zahlreichen Familienangeboten und umfassender Betreuung. Zum Start soll es bereits vollständig ausgebucht sein.