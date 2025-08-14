Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bewährte Leitung für die Chirurgie Bozen
Bewährte Leitung für die Chirurgie Bozen

Donnerstag, 14. August 2025 | 10:49 Uhr
Bozen – Am 12. August wurde der Primar der Abteilung für Allgemeine Chirurgie im Krankenhaus Bozen, Dr. Antonio Frena, bestätigt.

Der Ladiner Dr. Frena hat an der Universität „Cattolica“ in Rom Medizin studiert und seinen Facharztabschluss in Allgemeiner Chirurgie 1992 an der Universität Bologna erlangt.

Es folgten ein Forschungsdoktorat zur Biologie der Tumoren des Verdauungsapparates an der Universität Modena und Auslandsaufenthalte zur Spezialisierung in onkologischer Chirurgie in Paris, Mannheim und Los Angeles.

Seit 1994 ist er am Krankenhaus Bozen tätig, für rund acht Jahre als Leiter der einfachen Struktur der Chirurgie der Leber- und Gallenwege, seit 2019 als Primar der Allgemeinen Chirurgie.

Seit 2022 ist Dr. Frena Präsident der Vereinigung für Chirurgie Veneto-Tirol-Lombardei. Zudem lehrt er an der „Claudiana“ und weist eine hohe Anzahl an Veröffentlichungen im chirurgischen Bereich auf. Im Zuge des erneut notwendigen Auswahlverfahrens hat Dr. Frena nun die Bestätigung als Primar erhalten.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr. Frena: „Die Abteilung für Chirurgie am Landeskrankenhaus Bozen ist die größte in diesem Bereich in Südtirol. Ich danke Dr. Frena für die gute Führung der Abteilung und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg für seine Beauftragung.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann weist besonders auf die große Erfahrung des Primars hin: „Dr. Frena kann auf eine hohe Anzahl von durchgeführten Operationen im Bereich der Leber-, Pankreas- und kolorektalen Chirurgie zurückblicken. Neben einer hohen Fachkompetenz des Teams und einer ausgezeichneten Koordination setzt dies auch eine ständige Weiterbildung auf höchstem Niveau voraus.“

© 2025 First Avenue GmbH
 