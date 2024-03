Blutige Spur im Pustertal

Bruneck – In vielen Fällen kommen Wohnungseinbrecher mit ihren Taten davon. Neben ökonomischen Verlusten und Sachschäden hinterlassen sie bei Betroffenen in der Regel ein Gefühl von Unsicherheit und Angst.

Doch es gibt auch Ausnahmen: Die Carabinieri von Bruneck haben nun einen in Trient wohnhaften Italiener (32) angezeigt. Er soll für zwei Einbrüche im Jänner 2023 in Reischach bei Bruneck verantwortlich sein.

Dabei brach er Fenster auf und entwendete in den Wohnungen Wertgegenstände und Bargeld. In einem der Fälle verletzte sich der Täter jedoch und hinterließ in der Folge Blutspuren.

Daraus wurde von den Carabinieri und deren Labor in Parma die DNS isoliert. Sie stimmte mit jener des 32-Jährigen zusammen. Der Mann wurde nun angezeigt. Außerdem prüfen die Carabinieri, ob er noch für weitere Einbrüche im Pustertal verantwortlich ist.