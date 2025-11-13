Aktuelle Seite: Home > Chronik > Boeing muss wegen 737-MAX-Absturz Millionen an Kläger zahlen
US-Flugzeugbauer muss 28,45 Millionen Dollar Schmerzensgeld zahlen

Boeing muss wegen 737-MAX-Absturz Millionen an Kläger zahlen

Donnerstag, 13. November 2025 | 00:40 Uhr
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Von: APA/AFP

Rund sechseinhalb Jahre nach dem Absturz einer Boeing-Maschine vom Typ 737 MAX in Äthiopien ist der Flugzeugbauer zu einer Millionen-Entschädigung verurteilt worden. Boeing muss dem Witwer einer getöteten Frau aus Indien 28,45 Millionen Dollar (rund 24,5 Millionen Euro) Schmerzensgeld zahlen, wie die Geschworenen am Mittwoch zum Abschluss eines Zivilprozesses in Chicago urteilten. Der Kläger äußerte sich “zufrieden” mit dem Urteil.

Bei dem Crash von Ethiopian-Airlines-Flug ET302 am 10. März 2019 waren insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen. Mit den Hinterbliebenen eines zweiten Absturzopfers – einer Frau aus Kenia – hatte sich der US-Flugzeugbauer zuvor außergerichtlich geeinigt. Die Kläger warfen Boeing unter anderem Fahrlässigkeit und eine Mitverantwortung für den Tod der Frauen vor.

US-Flugzeugbauer in tiefe Krise gestürzt

Nach dem Absturz wurde ein weltweites Flugverbot für Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX verhängt. Wenige Monate zuvor, im Oktober 2018, war bereits eine Boeing desselben Typs vor der indonesischen Insel Java abgestürzt, alle 189 Insassen kamen ums Leben.

Untersuchungen zu den beiden Abstürzen ergaben, dass es bei der 737 MAX unter anderem ein Problem mit der Stabilisierungssoftware MCAS und Mängel bei der Ausbildung von Piloten gab. Boeing hat die Software inzwischen überarbeitet.

Das Flugverbot stürzte Boeing zwischenzeitlich in eine tiefe Krise. Es wurde ab Ende 2020 schrittweise wieder aufgehoben.

