Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff

LUMAGICA Meran

Samstag, 08. November 2025 | 00:01 Uhr
it_Lumagica Meran_G2A8506
Stefan Mahlknecht
Von: First Avenue

LUMAGICA Meran kehrt nach dem großartigen Auftakt zurück und verwandelt die Gärten von Schloss Trauttmansdorff erneut in eine funkelnde Winterwelt. Unter dem Motto „Sisis Reise um die Welt“ entfaltet sich auf einem rund 1,3 Kilometer langen Rundweg ein faszinierendes Zusammenspiel aus Licht und Klang. Hunderte kunstvoll gefertigte Installationen erzählen von den Sehnsuchtsorten der Kaiserin Elisabeth und setzen die Gartenlandschaften eindrucksvoll in Szene.

Ein besonderes Highlight ist die neue Lichtshow am See, die mit Laser-, Wasser-, Licht- und Soundeffekten beeindruckt. Zahlreiche interaktive Stationen laden dazu ein, selbst Teil der Inszenierung zu werden und die magische Reise aktiv mitzugestalten. LUMAGICA vereint Geschichte, moderne Lichtkunst und Natur zu einem einzigartigen Erlebnis, das Meran im Winter in besonderem Glanz erscheinen lässt. Tickets sind online und an der Abendkassa erhältlich – entdecken, staunen und gemeinsam magische Momente erleben.

LUMAGICA Meran 2025/26

  • Zeitraum: 20. November 2025 bis 6. Januar 2026
  • Öffnungszeiten: täglich 16:30–21:00 Uhr
  • Geschlossen: am 24. Dezember 2025
  • Ort: Gärten von Schloss Trauttmansdorff, Meran

Stefan Mahlknecht
Stefan Mahlknecht
Stefan Mahlknecht

