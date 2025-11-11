Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?
30 Prozent Preisaufschlag für Methan

Welche Treibstoffe lohnen sich 2025 noch?

Dienstag, 11. November 2025 | 13:29 Uhr
Tanken dürfte aber kaum billiger werden
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt - Symbolbild
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Wer mit Methan fährt, erlebt derzeit eine unangenehme Überraschung an der Zapfsäule. Während Benzin- und Dieselfahrer einigermaßen glimpflich davonkommen, hat sich Methan zum Preistreiber entwickelt. Ein Kilogramm kostet mittlerweile durchschnittlich 1,921 Euro – satte 30,6 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Noch im Juni schien die Welt in Ordnung: 1,560 Euro pro Kilogramm, im Juli sogar minimal günstiger bei 1,557 Euro. Doch dann kam der Schock: Im August schoss der Preis plötzlich auf 2,051 Euro hoch, im September kletterte er weiter auf 2,156 Euro. Fast vierzig Prozent Aufschlag in nur drei Monaten – für Pendler mit Methan-Auto eine herbe Enttäuschung.

Dabei galt Methan eigentlich als clevere Alternative: umweltfreundlicher und günstiger als Benzin oder Diesel. Von diesem Vorteil ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. Wer sich einst bewusst für den alternativen Antrieb entschied, um Geld zu sparen, schaut jetzt in die Röhre.

Benzin und Diesel bleiben entspannt

Ganz anders die Lage bei den klassischen Treibstoffen. Benzin kostet aktuell durchschnittlich 1,777 Euro pro Liter – sogar 4,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Auch Diesel wurde günstiger und liegt bei 1,719 Euro, ein Rückgang um 2,4 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal gab es nur minimale Anstiege: Benzin verteuerte sich um 0,3 Prozent, Diesel um zwei Prozent.

Flüssiggas (LPG) bleibt mit 0,784 Euro pro Liter ebenfalls stabil und hat sich sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich nur minimal verbilligt.

Umweltfreundlich ja – aber auch günstig?

Die Methan-Explosion stellt viele Autofahrer vor die Frage: Lohnt sich der alternative Antrieb überhaupt noch? Der einst große Kostenvorteil ist dahin, die Tankstellendichte ohnehin dünn. Experten vermuten, dass internationale Marktentwicklungen und gestiegene Nachfrage die Preise nach oben treiben. Für die Fahrer bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Lage wieder beruhigt – oder der Umstieg auf ein anderes Fahrzeug.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
140
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
136
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 