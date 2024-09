Bozen: 32-Jähriger entblößt Genitalien vor Beamten

Kontrollen in mehreren Parkanlagen verstärkt

Von: lup

Bozen – Die Polizei hat ihre Kontrollen in mehreren Parkanlagen der Stadt verstärkt. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei dem „Garten der Religionen“ geschenkt, zumal mehrere Anwohner in letzter Zeit auf problematische Vorfälle dort hingewiesen hatten.

Am gestrigen Freitagnachmittag kontrollierte somit eine Streife der Staatspolizei drei Männer, die sich in dem besagten Park aufhielten. Grund dafür war der Alkoholkonsum der Männer sowie deren belästigendes Verhalten gegenüber Passanten. Im Rahmen der Kontrolle provozierte einer der Männer, ein 32-jähriger Marokkaner mit Vorstrafen, die Beamten mehrfach und entblößte vor diesen sogar seine Genitalien, ungeachtet dessen, dass sich auch Familien in der Nähe aufhielten. Wegen Trunkenheit und obszönen Verhaltens wurde der Mann angezeigt und umgehend festgenommen. Wie sich im Anschluss herausstellte, stammten zudem die von ihm konsumierten Getränke aus einem Diebstahl.

Weiterhin wurde auch ein 45-jähriger Bengale im „Garten der Religionen“ festgenommen, der sich illegal im Land aufhält und eine Strafe wegen häuslicher Gewalt und anderer Delikte abgesessen hat. Der Mann wurde aufgrund seines illegalen Aufenthalts in ein Abschiebezentrum gebracht, um in Bälde nach Bangladesch zurückgeführt zu werden.