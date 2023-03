Bozen: Bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bozen – In Bozen hatten die Einsatzkräfte am Freitag gut zu tun. Gleich drei Unfälle schwereren Grades wurden auf den Straßen der Landeshauptstadt registriert, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der wohl schwerste Unfall ereignete sich am späten Vormittag auf dem Fahrradweg unter der Rombrücke. Ein 31-jähriger Migrant wurde am Übergang von einem Auto angefahren, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er soll sich in Lebensgefahr befinden.

Die Stadtpolizei führt die Unfallermittlungen. Demzufolge ist ein Auto von Oberrau kommend auf den kombinierten Zebrastreifen für Fußgänger und Fahrräder zugefahren und dort auf den Fahrradfahrer aufgefahren. Über die genaue Identität des Unfallopfers herrscht derzeit Stillschweigen, da die Familie noch nicht informiert werden konnte. Es soll sich aber um einen Mann mit russischen Wurzeln handeln.

Die beiden anderen Unfälle schwereren Unfälle vom Freitag haben sich unterhalb der Virglbrücke sowie in der Roenstraße ereignet. Ein Motorrad – sowie ein Radfahrer waren darin involviert.