Bozen: Besetztes Gebäude in der Claudia-Augusta-Straße geräumt

Von: luk

Bozen – In Bozen hat die Stadtpolizei ein unbefugt besetztes Gebäude in der Claudia-Augusta-Straße geräumt. Mehrere ausländische Staatsangehörige hatten das Gebäude zuvor als Unterschlupf genutzt.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch Hinweise aus der Nachbarschaft. Anwohner hatten sich an die Stadtpolizei gewandt und auf die Anwesenheit von Personen sowie auf problematische hygienische Zustände und eine mögliche Brandgefahr aufmerksam gemacht.

Die Räumung erfolgte in Abstimmung mit dem Eigentümer der Immobilie. Dieser ist nun aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Gebäude zu sichern und ein erneutes Eindringen Unbefugter zu verhindern.