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Tierischer Einsatz in Glurns

Kühe büxen für Ortsbegehung aus – VIDEO

Freitag, 15. Mai 2026 | 16:15 Uhr
Kühe büxen aus Südtirol
Freiwillige Feuerwehr Glurns
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Von: luk

Glurns – Für die Freiwillige Feuerwehr Glurns gab es heute einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz: Statt einer Katze auf dem Baum sorgten diesmal mehrere Kühe für Aufsehen. Sie haben nämlich bei regnerischem Wetter beschlossen, auszubüxen und eine Ortsbegehung zu machen.

Freiwillige Feuerwehr Glurns

Die alarmierten Wehrleute konnten die tierischen Ausreißer rasch und sicher einfangen.

Anschließend begleiteten die Einsatzkräfte die Kühe wieder wohlbehalten zurück auf die Weide. Der Einsatz verlief ohne Zwischenfälle, zeigte aber einmal mehr, dass die Feuerwehren in Südtirol nicht nur bei Bränden und technischen Hilfeleistungen zur Stelle sind, sondern auch dann, wenn sich Tiere auf Abwege begeben.

Bezirk: Vinschgau

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