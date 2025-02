Bozen bremst E-Scooter-Sünder aus

134 Strafen in zwei Monaten

Von: luk

Bozen – In Bozen hagelt es Strafen für E-Scooter-Fahrer: Die Stadtpolizei hat in den letzten zwei Monaten 134 Strafen gegen E-Scooter-Fahrer verhängt – vor allem wegen Verstößen gegen die neue Helmpflicht. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur elf Sanktionen. Wer ohne Helm erwischt wird, zahlt 50 Euro Strafe. „Die Kontrollen werden fortgeführt“, betont Stadtpolizeichef Fabrizio Piras. Die meisten Fahrer würden die Regel bewusst ignorieren.

Mobilitätsstadtrat Stefano Fattor begrüßt die Maßnahme: „E-Scooter sind instabil und oft in Konflikt mit Fußgängern, Fahrrädern und Autos. Eine strengere Regulierung war notwendig.“

Neben den Helmpflicht-Verstößen wurden auch zahlreiche E-Scooter wegen technischer Mängel wie fehlender Lichter oder Blinker beanstandet. Ein Fahrer wurde mit einer Strafe von 250 Euro belegt, weil er während der Fahrt telefonierte. Die Zahl der Sanktionen könnte weiter steigen, sobald die – vorerst ausgesetzte – Kennzeichenpflicht in Kraft tritt. Diese soll es ermöglichen, Verstöße wie das Überfahren roter Ampeln durch Videoüberwachung zu ahnden.

Weniger Handy-Verstöße am Steuer

Auch Autofahrer werden verstärkt unter die Lupe genommen. Wer mit dem Handy in der Hand fährt, riskiert 250 bis 1.400 Euro Strafe, Punkteabzug und in schweren Fällen den Führerscheinentzug. Die Maßnahme zeigt Wirkung: Die Zahl der Handy-Verstöße sank im gleichen Zeitraum in Bozen von 45 im Vorjahr auf 25.

Währenddessen bleibt die Zahl der Verkehrsunfälle auf hohem Niveau, aber stabil: In den letzten zwei Monaten wurden 200 Unfälle registriert – nur geringfügig weniger als die 208 im Vorjahr.