Aktuelle Seite: Home > Sport > Red Bull Racing trennt sich offiziell von Ex-Teamchef Horner
Christian Horner ist bei Red Bull Geschichte

Red Bull Racing trennt sich offiziell von Ex-Teamchef Horner

Donnerstag, 14. August 2025 | 19:57 Uhr
Christian Horner ist bei Red Bull Geschichte
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Von: APA/Reuters

Red Bull Racing hat offiziell alle Verbindungen zum ehemaligen Teamchef Christian Horner gekappt. Wie aus beim britischen Handelsregister eingereichten Unterlagen hervorgeht, war Horners offizielles Kündigungsdatum der (gestrige) Mittwoch. Stefan Salzer, der globale Personalchef der Red Bull GmbH, wurde mit 8. Juli zum Direktor des F1-Teams und weiterer Unternehmen bestellt, Laurent Mekies zum Teamchef. Dennoch blieb Horner auf dem Papier weiterhin beschäftigt.

