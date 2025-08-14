Red Bull Racing trennt sich offiziell von Ex-Teamchef Horner

Von: APA/Reuters

Red Bull Racing hat offiziell alle Verbindungen zum ehemaligen Teamchef Christian Horner gekappt. Wie aus beim britischen Handelsregister eingereichten Unterlagen hervorgeht, war Horners offizielles Kündigungsdatum der (gestrige) Mittwoch. Stefan Salzer, der globale Personalchef der Red Bull GmbH, wurde mit 8. Juli zum Direktor des F1-Teams und weiterer Unternehmen bestellt, Laurent Mekies zum Teamchef. Dennoch blieb Horner auf dem Papier weiterhin beschäftigt.