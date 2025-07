Bozen: Carabinieri nehmen flüchtigen Straftäter fest

Einbruch in Meran

Von: luk

Bozen – Die Carabinieri in Bozen haben einen 60-jährigen Mann aus Osteuropa festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wegen eines Wohnungseinbruchs, der Anfang 2018 in Meran verübt worden war, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden.

Im Rahmen gezielter Kontrollen zur Ergreifung flüchtiger Straftäter im historischen Stadtzentrum von Bozen entdeckten die Carabinieri den Gesuchten in der Bahnhofsstraße. Der Mann bewegte sich unauffällig durch die Gegend, konnte jedoch identifiziert und ohne Zwischenfälle festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Formalitäten wurde der mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte Mann in das Bozner Gefängnis überstellt, wo er nun seine Haftstrafe verbüßt.