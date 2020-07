Bozen: Diebespaar auf frischer Tat ertappt

Bozen – Am gestrigen Freitag verhafteten die Ordnungshüter der Quästur Bozen eine 45-jährige Mutter sowie deren 25-jährige Tochter wegen Wohnungsdiebstahls.

Den Ordnungshütern, die gerade in der Rovigostraße in Zivil auf Kontrollgang waren, fielen die beiden Frauen, die bereits dafür bekannt waren, zahlreiche Eigentumsdelikte begangen zu haben, sofort auf. Man beobachtete das Paar dabei, wie es ein Gebäude betrat und bereits nach fünfzehn Minuten wiederum verließ.

Die Polizisten hielten die Frauen an und konnten feststellen, dass das Paar tatsächlich erneut zugeschlagen hatte. Indem sie sich nämlich als Sozialarbeiterinnen ausgaben, gelang es ihnen sich Zutritt in die Wohnung einer betagten Frau zu verschaffen. Während die Tochter die Frau in ihrer Küche durch Gespräche ablenkte, durchsuchte die Mutter ungehindert die Wohnung und steckte gefundenes Bargeld ein.

Die Frauen wurden verhaftet und unter Hausarrest in ihre Häuser gebracht, während die Beute an das Opfer zurückgegeben wurde.