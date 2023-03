Bozen: Einbrecher holt sich Kaffeemaschine aus Magazin

Bozen – Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen mutmaßlichen Einbrecher aufgehalten, der in der Galilei-Straße in Bozen ein Magazin geplündert hat.

Anrainer hatten sich an die Ordnungshüter gewandt und Alarm geschlagen. Als die Polizisten am Einsatzort auftauchten, erwischten sie einen 18-jährigen Tunesier, der aus einem der Magazine kam und aus dem eine Kaffeemaschine entwendet worden war.

Der junge Mann wurde zur Identifizierung in die Quästur gebracht. Bei der Überprüfung der Aufnahmen von Überwachungskameras stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Täter mit einem Komplizen auch mehrere Rollen Kupferdraht bei einer nahe gelegen Firma gestohlen hatte.

Die Beute konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Der 18-Jährige verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und ist wegen Diebstahls und Raubüberfalls bereits vorbestraft. Aus diesem Grund wird der junge Mann in seine Heimat abgeschoben.