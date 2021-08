Bozen: Polizei geht gegen Drogen vor

Bozen – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Bozen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei aus der Lombardei und der Hundestaffel der Finanzpolizei mehrere Kontrollen im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel durchgeführt.

In der Schlernstraße hat ein 21-jähriger Libyer beim Anblick der Ordnungskräfte zu Fuß die Flucht ergriffen und ein kleines Päckchen zu Boden geworfen. Beim Inhalt handelte es sich um 15 Gramm Kokain. Die Drogen waren verkaufsfertig verpackt. Der junge Mann selbst konnte von der Polizei aufgehalten werden.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf 270 Euro in bar. Da es sich um einen Arbeitslosen handelt, vermuten die Ermittler, dass das Geld vom Verkauf von Drogen herrührt.

Die Spürhunde schlugen hingegen bei einem Blumentrog an. Dort waren weitere 73 Gramm Haschisch und sechs Gramm Kokain vergraben.

Der 21-Jährige verfügte über keinerlei Dokumente, um sich auszuweisen. In der Quästur erfolgte die Identitätssicherung durch Passfotos sowie die Abnahme von Fingerabdrücken und weiterer biometrischer Merkmale. Der junge Mann kassierte eine Anzeige; Drogen und Geld wurden beschlagnahmt.

In der Nähe eines Lokals an der Talfer stießen die Spürhunde hingegen auf 26 Gramm Haschisch, die im Gebüsch in einem Park versteckt waren. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und die Beamten erstatteten Anzeige gegen Unbekannt.

Zwei Polizisten in Zivil überraschten einen Albaner und einen Algerier – beide im Alter von 22 Jahren – beim Dealen mit Drogen. Die zwei jungen Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.