Bozen: Schmiedgasse künftig in beide Richtungen für Radfahrende geöffnet

Von: luk

Bozen – Die Gemeinde Bozen baut ihr Radwegenetz weiter aus und setzt dabei verstärkt auf Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Schmiedgasse künftig für Radfahrende in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Gleichzeitig wird der motorisierte Verkehr eingeschränkt: Die Durchfahrt bleibt nur mehr Anrainern erlaubt.

Ziel der Maßnahme ist es, eine sichere Alternative zu einem besonders engen und als gefährlich geltenden Abschnitt der Vittorio-Veneto-Straße nahe dem Grieser Platz zu schaffen. Radfahrende können diesen Bereich künftig über die Schmiedgasse umfahren.

Weniger Verkehr, mehr Sicherheit

Mit der neuen Regelung wird das Verkehrsaufkommen in der Schmiedgasse deutlich reduziert. Die Straße wird als Wohnstraße ausgewiesen, wodurch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h gilt. Zusätzlich sollen Bodenschwellen am Anfang und Ende der Straße den Verkehr weiter verlangsamen. Entsprechende Beschilderungen werden installiert.

Die Stadt erhofft sich dadurch nicht nur mehr Sicherheit für Radfahrende, sondern auch eine höhere Lebensqualität für die Anwohnerinnen und Anwohner durch weniger Durchzugsverkehr.

Durchgehende Verbindung bis zum Krankenhaus

Die Maßnahme hat auch Auswirkungen auf das gesamte Radwegenetz: Die Schmiedgasse wird Teil einer durchgehenden Verbindung zwischen der Altstadt und dem Krankenhaus. Konkret entsteht eine neue Route von der Vittorio-Veneto-Straße über das Areal der ehemaligen Grieser Kellerei bis zur Freiheitsstraße.

Laut Stadtregierung ist das Projekt das Ergebnis eines längeren Planungsprozesses mit Studien, Analysen und politischer Abstimmung, auch unter Einbindung der zuständigen Ratskommission.

Fokus auf nachhaltige Mobilität

Bürgermeister Claudio Corrarati und Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser betonen die Bedeutung der Maßnahme für die Förderung nachhaltiger Mobilität. Durch sichere und gut vernetzte Radwege solle das Fahrrad stärker als Alltagsverkehrsmittel etabliert werden.

Die Stadt kündigt an, auch künftig an Lösungen zu arbeiten, die insbesondere die Sicherheit von Radfahrenden und Fußgängern verbessern sollen.