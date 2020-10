Bozen: Teller und Töpfe fliegen aus dem Fenster

Bozen – Aufregung hat es am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Bozen an der Kreuzung zwischen Palermo- und Mailandstraße gegeben. Ein Mann hat begonnen, Töpfe, Schüsseln und Teller aus dem Fenster seiner Wohnung zu schmeißen, berichtet Alto Adige online.

Dabei wurden Fahrzeuge unten auf dem Parklatz getroffen.

Das Appartement befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei musste einschreiten. Zahlreiche Passanten haben den Vorfall bemerkt. Verletzte gab es glücklicherweise jedoch nicht.

Allerdings wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Windschutzscheibe eines Pkw ging kaputt.