Bozen: Überfall in Tabaktrafik – Rubbellose gestohlen

Bozen – In der Romstraße in Bozen ist am Donnerstagnachmittag eine Tabaktrafik überfallen worden. Italienischen Medienberichten zufolge haben die Täter eine Frau aufgehalten und mehrere Rubbellose entwendet.

Der Vorfall hat sich kurz vor 19.00 Uhr innerhalb nur weniger Augenblicke ereignet. Ein junger Mann hat den Laden betreten und gab vor, ein Los auszufüllen. Als sein Komplize ebenfalls im Geschäft eintraf, versperrte er der Bedienung den Weg.

Auf diese Weise schaffte es der Komplize locker, mehrere Rubbellose zu entwenden. Die Betreiberin wehrte sich und schlug dem jungen Täter auf die Schultern und auf den Kopf. Doch kurz darauf ergriffen die beiden die Flucht und suchten das Weite.

Glücklicherweise hat ein aufmerksamer Bürger bemerkt, was vorgefallen war, und eilte der Frau zur Hilfe, die mittlerweile wieder alleine in der Tabaktrafik war. Beide überprüften die Bilder der Überwachungskamera.

Offenbar ist es dem Passanten gelungen, die mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Sofort wurde die Polizei verständigt, die die Fahndung nach den Männern aufnahmen.