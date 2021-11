Bozen: Wasserschäden in Gebäude – mehrere Stockwerke betroffen

Bozen – Am Vormittag standen die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen mit mehreren Mannschaften im Bozner Stadtzentrum im Einsatz. Am Pfarrplatz kam es durch ein technisches Gebrechen zu einem Austritt von größeren Wassermengen in einem Wohn- und Bürogebäude.

Da der Wasseraustritt vermutlich bereits schon über mehrere Stunden angehalten hat, ohne bemerkt zu werden, sind mehrere Stockwerke des betreffenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden. Mit Pumpen und Wassersaugen werden die Wassermassen derzeit abgepumpt. Der Einsatz dauerte am Vormittag noch an. Das Schadensausmaß dürfte beträchtlich sein.