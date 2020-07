Bozen: Zwei Mal denselben Mann ausgeraubt

Bozen – Ein afghanischer Staatsbürger wurde am Freitag von der Staatspolizei festgenommen und in U-Haft überstellt. Der 26-jährige Mann soll einen jungen Inder einmal im Februar und dann im Juli dieses Jahres ausgeraubt haben.

Zu dem ersten Vorfall kam es am Waltherplatz in Bozen: Der Afghane hat den Inder zunächst geschlagen und ihm dann sein Mobilfunktelefon abgenommen. Im Juli bedrohte er denselben Mann mit einem Messer und zwang ihn, an einem Geldschalter Geld zu beheben. Der Plan wurde durchkreuzt, weil ein Privatwachmann des Weges kam.

Nun wurde der 26-Jährige ausgeforscht und verhaftet. Er war laut Polizeiangaben kein unbeschriebenes Blatt.