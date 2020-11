Bozner Bahnhofspark im Visier der Polizei

Bozen – Der Bozner Bahnhofspark ist seit Jahren ein Hotspot des Drogenhandels und der Kleinkriminalität. In der vergangenen Woche hat die Staatspolizei erneut diverse Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden über mehrere Tage 150 Personen identifiziert – zwölf davon wurden wegen verschiedenster Delikte angezeigt. Es ging um Drogenhandel, Widerstand, Diebstahl, Waffenbesitz oder Verstöße gegen ein ausgesprochenes Aufenthaltsverbot.

Die Exekutivbeamten haben 25 Gramm Marihuana und sieben Gramm Kokain sichergestellt. Sieben Migranten mussten zur Identifizierung auf die Quästur gebracht werden. Einer von ihnen wird nun ausgewiesen, weil er sich unerlaubt in Italien aufhält.

Auch die Einhaltung der Anti-Covid-Regeln wurden überprüft: Sieben Personen erhielten eine Geldstrafe, weil sie ohne Maske unterwegs waren oder keinen triftigen Grund hatten, zu zirkulieren.

Drogendeal gefilmt

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde von einer Überwachungskamera in der Gemeinde Bozen ein mutmaßlicher Drogenverkauf gefilmt und von der Polizei beobachtet. Umgehend wurde eine Streife entsandt, die den 25-jährigen Tunesier stoppen konnte. In seiner Unterhose fand sich ein knappes Gramm Kokain. Außerdem hatte er 50 Euro dabei. Im Zuge der Beschlagnahme wurde der junge Mann aggressiv und versuchte die Exekutivbeamten anzugreifen. Er wurde angezeigt.